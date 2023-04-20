Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 4 млрд тенге задолжали безвизовые бизнес-иммигранты Казахстану

    20 Апреля 2023, 12:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин поднял проблемный вопрос финансовых нарушений и долгов бизнес-иммигрантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Иностранцы регистрируют в Казахстане компании, а затем покидают нашу страну, но используют созданные фирмы для выписки фиктивных счетов-фактур, уклонения от уплаты налогов и вывода средств в теневой оборот. У бизнес-иммигрантов без виз имеется задолженность у 198 компаний на сумму более 4 млрд тенге. Более 1,5 тысячи отсутствуют по месту регистрации и порядка 2 тысяч фирм бездействуют. И это неполноценная картина», - сказал Андрей Лукин на заседании Сената в своем депзапросе.

    Депутат отметил, что органы госдохов вправе предъявлять иски о ликвидации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер.

    Одним из таких нарушений является неполучение иностранцем, создавшим юридическое лицо, визы бизнес-иммигрант. Однако меры по признанию государственной регистрации обозначенного юридического лица, по его словам, не приняты повсеместно в областях и городах республиканского значения.

    Усложняет ситуацию и тот факт, что сотрудники ЦОНов продолжают регистрировать юрлица на иностранцев, даже если у них нет визы бизнес-иммигранта. Причина тому - отсутствие оснований для отказа в профильных нормативных актах.

    «Сложившаяся ситуация способствует созданию иностранными гражданами сомнительных юридических лиц, которые в последующем используются в схемах вывода денежных средств в теневой оборот. В этой связи, предлагаю усилить ведомственный контроль по вопросам налогообложения и миграции бизнес-иммигрантов, провести аудиторские проверки компаний и фирм с непосредственным участием бизнес-иммигрантов по всей стране на предмет налоговых платежей и законности ведения деятельности, а также инициировать законодательные поправки по совершенствованию механизма по регулированию правоотношений с бизнес-иммигрантами», - добавил сенатор.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Сенат Налоги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Удобный функционал для уплаты налога таксистами и курьерами заработает в Казахстане
    Количество субъектов МСБ увеличилось на 36,6% в Жамбылской области
    Freedom Holding Corp. покупает сервисы Aviata и Сhocotravel
    Как Казахстан стал главным звеном в поставках импортных товаров для России
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров