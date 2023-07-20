Более 4 млрд тенге потратил фонд «Samruk-Kazyna Trust» на благотворительность за полгода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Фонд «Samruk-Kazyna Trust» за 6 месяцев текущего года выделил на благотворительную помощь 4,4 млрд тенге. Об этом сообщила генеральный директор Фонда Альфия Адиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в стране начались масштабные изменения, акцент был сделан на эффективной деятельности во всех сферах. Не остался в стороне и фонд «Samruk-Kazyna Trust», заложивший фундамент открытой, доступной и продуктивной работы. В этом году мы прилагаем все усилия для повышения эффективности нашей деятельности. Об этом свидетельствуют добрые дела за полугодие текущего года. Таким образом, помимо вклада в социально-экономическое процветание страны в целом, как сообщалось ранее, мы обращаем внимание на улучшение качества жизни населения в регионах, где расположены системообразующие предприятия группы компаний «Самрук-Казына». В этом году наш благотворительный бюджет, как и в прошлом году, составит 10 млрд тенге. За 6 месяцев решением попечительского совета одобрено 27 проектов на сумму 4,4 млрд тенге, оказана поддержка 454 тысячам граждан за полугодие. Из них 22 тысячи детей, 81 тысяч сельских жителей», - сказал Альфия Адиева на брифинге в столице.

По ее словам, в 2022 году посредством проектов фонда была оказана поддержка 500 тысяч казахстанцев. Из них 55 тысяч детей, 95 тысяч сельских жителей получили помощь от группы компаний «Самрук-Қазына». За 1 полугодие 2023 года рассмотрено 87 заявок от НПО, из них 44 переданы на рассмотрение попечительского совета. 43 документы заявки были отозваны из-за неполноты данных или неправильной подготовки. Всего за 1 полугодие 2022 года поступило 29 заявок, одобрено 17.

«Средства, выделенные на 27 одобренных проектов, вносят вклад в развитие следующих отраслей: в сфере здравоохранения одобрено и реализуется 4 проекта с общим бюджетом 954 млн тенге. В сфере образования реализуются 7 проектов на 1 млрд 173 млн тенге, 11 проектов по направлению поддержки наиболее уязвимых слоев населения на 1 млрд 64 млн тенге, 2 проекта по развитию регионов на 782 млн тенге и 3 проекта по культуре и спорту на 443 млн тенге», - сказала директор Фонда.