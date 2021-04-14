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    Более 4 млрд тенге перечислит на реабилитацию карагандинцев фонд медстрахования

    14 Апреля 2021, 10:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 2021 году за медицинскую реабилитацию жителей Карагандинской области фонд медстрахования заплатит 4 085 717 000 тенге. Из них 307,3 млн выделено на восстановление пациентов, которые перенесли COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пройти реабилитацию после перенесённых операций или заболеваний можно в 12 клиниках и медцентрах региона. Восстановительные медицинские услуги на амбулаторном уровне оказывают 14 поликлиник области.

    Жительнице Караганды Шынаркуль А. поставили диагноз «двусторонняя пневмония» в июле 2020 года. Женщина поступила в больницу с одышкой, высокой температурой и поражением лёгких более 25%. Полторы недели пациентка провела в больнице. Этой весной Шынаркуль прошла реабилитацию. За 10 дней она получила курс массажа, электрофорез, ингаляции.

    «Участковая медсестра сообщила, что после болезни я могу пройти реабилитацию. Я сдала все анализы, в том числе кровь, ПЦР, и легла на 10 дней в реабилитационный центр. У меня в тот момент было повышенное давление и высокий сахар. К концу курса эти показатели улучшились. Вообще, ощущается подъём сил, дышать стало легче», - рассказывает пациентка.

    Направление на реабилитацию можно получить в поликлинике по месту прикрепления. Уровень оказания медреабилитации определяется в зависимости от диагноза и степени тяжести состояния пациента. Длительность одного курса лечения и кратность назначаются по заключению врача-реабилитолога или мультидисциплинарной команды.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Минздрав РК Страхование Здравоохранение Регионы Казахстана
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