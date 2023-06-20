Более 4 млрд тенге направят на развитие малокомплектных школ в Актюбинской области в рамках благотворительного проекта

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В регионе стартует реализация пилотного проекта «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с применением цифровых технологий», передает МИА «Казинформ».

Презентация проекта состоялась в Актобе на совещании с участием акима Ералы Тугжанова, вице-министра просвещения РК Айбата Ильясова, руководителя фонда «Қазақстан халқына» Болата Жамишева, заслуженного учителя Казахстана, общественного деятеля Куляш Шамшидиновой, руководителя корпоративного фонда Aitas Foundation Ксении Верба, представителей управления образования региона, директоров МКШ, а также партнеров по реализации проекта.

Пилотный проект будет реализован в 134 малокомплектных школах региона и охватит отдаленные сельские школы с дефицитом преподавательского состава. Проект реализуется фондом «Қазақстан халқына», Фондом устойчивого развития образования, министерством просвещения РК и акиматом Актюбинской области.

Цель проекта – повышение качества образования и эффективности обучения через внедрение цифровых решений в малокомплектных школах, укрепление материально-технической базы, профессиональное развитие педагогов.

Ералы Тугжанов назвал реализацию данного проекта важным шагом для дальнейшего повышения качества среднего образования в сельской местности, обеспечения равных возможностей в получении образования независимо от места жительства школьников.

«При поддержке Главы государства в стране созданы все условия для всестороннего развития и качественного образования детей. Тем не менее, есть также факторы, влияющие на разрыв в образовании между городскими и сельскими школами. Для решения этих вопросов у нас реализуется ряд мер. Мы первыми запустили региональный проект «БІЛІМ ALL» по поддержке малокомплектных школ для устранения разрыва в уровне образования между сельскими и городскими школами. Сегодня проект доказал высокую эффективность. Мы намерены и далее работать в данном направлении», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Согласно статданным, из 404 общеобразовательных школ 72,5% расположены в сельской местности, из них 204 школы малокомплектные.

Пилотный проект будет внедрен в 134 малокомплектных школах с охватом 10,5 тысяч учащихся. Школы получат обновленные цифровые кабинеты для онлайн обучения и кабинеты науки для проведения лабораторных работ.

Как рассказала Куляш Шамшидинова, в рамках проекта будут реализованы 4 модели развития школ, включая стриминг, онлайн преподавание, создание комплекса опорной и магнитной школ, а также использование цифровых решений. Каждая модель будет апробирована для выявления эффективности и недостатков, по результатам будут даны рекомендации по улучшению и масштабированию проекта.

Общий бюджет проекта составил более 4 млрд тенге, из них фонд «Қазақстан халқына» выделит на оснащение малокомплектных школ свыше 2 млрд тенге.

«Участие Фонда в образовательных проектах является инвестицией в детство в виде создания условий для получения качественного образования. Ведь благотворительность — это не только вопросы здравоохранения и социальной поддержки, но и участие в системном решении серьезных проблем в сферах образования, культуры и спорта. Мы считаем, что независимо от местожительства каждый ребенок должен здесь и сейчас иметь равные возможности для получения образования», – отметил Председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

Стоит отметить, что проект объединяет большое количество партнеров и участников проекта. Фонд устойчивого развития образования выступает оператором и отвечает за общую координацию. Все финансовые расходы ФУРО покрывает агропромышленный холдинг AITAS.

«Занимаясь развитием сельских территорий нам стало понятно, что образование – это тот базис, без которого невозможно раскрытие потенциала человеческих ресурсов жителей сельских территорий. Качественное образование должно быть доступным и для жителей городов, и для сельской местности. Сегодня наши образовательные проекты находят свое логическое продолжение. Ученики малокомплектных школ получат самые передовые знания, кабинеты, доступ к качественному образованию, а мы стали еще ближе к своей большой цели - устойчивому развитию Казахстана через доступное качественное образование для детей и жителей сельских районов», – сказала директор корпоративного фонда Aitas Foundation Ксения Верба.

Вопросы по методологии и повышению квалификации педагогов будут обеспечены подведомственными организациями минпросвещения. Вместе с тем, для апробации и успешной реализации проекта лучшие образовательные платформы Казахстана, как Online mektep, Daryn online, Roqed science, Aman Sultan, Kundelik предоставили свои ресурсы участвующим в проекте школам на безвозмездной основе.

Инициаторы проекта уверены, что его реализация даст начало для подготовки предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов по вопросам опорных и магнитных школ, разработке педагогических и методических рекомендаций, а также станет примером для масштабирования проекта в других регионах Казахстана.

В ходе совещания был заключен меморандум о сотрудничестве между акиматом Актюбинской области, министерством просвещения РК, ОФ «Қазақстан халқына» и ОФ «Фонд устойчивого развития образования» для укрепления сотрудничества между сторонами и реализации совместного благотворительного проекта по развитию потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с использованием цифровых технологий.