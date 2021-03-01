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    Более 4 млн жителей Узбекистана будут привиты от коронавируса на первом этапе вакцинации

    1 Марта 2021, 20:05

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По данным Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана? более 4 миллионов жителей страны будут привиты от коронавируса на первом этапе вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На первом этапе вакцинации планируется бесплатно привить 4 112 668 человек. Среди них:

    1. Пожилые люди:

    - от 65 до 74 лет – 1 085 797 человек;

    - от 75 до 84 лет – 388 686 человек;

    - от 85 лет и старше – 139 280 человек;

    2. Медицинский персонал – 447 976 человек

    3. Лица, имеющие хронические заболевания – 888 190 человек

    4. Учителя школ – 689 383 человек

    5. Сотрудники дошкольных образовательных учреждений – 223 426 человек

    6. Представители правоохранительных органов и вооруженных сил – 180 000 человек.

    Начало вакцинации в Узбекистане намечено на первую половину марта. Для ее проведения в лечебно-профилактических учреждениях в Ташкенте и во всех регионах страны выделено 3138 кабинетов. Кроме того, к вакцинации населения от коронавируса привлекут 820 мобильных бригад.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Здравоохранение Узбекистан Коронавирус в РК
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