Более 4 млн жителей Узбекистана будут привиты от коронавируса на первом этапе вакцинации

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По данным Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана? более 4 миллионов жителей страны будут привиты от коронавируса на первом этапе вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На первом этапе вакцинации планируется бесплатно привить 4 112 668 человек. Среди них:

1. Пожилые люди:

- от 65 до 74 лет – 1 085 797 человек;

- от 75 до 84 лет – 388 686 человек;

- от 85 лет и старше – 139 280 человек;

2. Медицинский персонал – 447 976 человек

3. Лица, имеющие хронические заболевания – 888 190 человек

4. Учителя школ – 689 383 человек

5. Сотрудники дошкольных образовательных учреждений – 223 426 человек

6. Представители правоохранительных органов и вооруженных сил – 180 000 человек.

Начало вакцинации в Узбекистане намечено на первую половину марта. Для ее проведения в лечебно-профилактических учреждениях в Ташкенте и во всех регионах страны выделено 3138 кабинетов. Кроме того, к вакцинации населения от коронавируса привлекут 820 мобильных бригад.



