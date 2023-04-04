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    Более 4 млн тенге задолжал своим детям житель ВКО

    4 Апреля 2023, 17:56

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 4 млн тенге задолжал своим детям житель ВКО. Его приговорили к году ограничения свободы за неуплату алиментов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz .

    В 2018 году с родителя были взысканы алименты на содержание несовершеннолетней дочери и сына в размере 1/3 части от всех видов заработка. На протяжении пяти лет отец детей не оплачивал алиментные обязательства на содержание детей.

    Он свыше пяти лет уклонялся от обязанностей по содержанию своих детей 12 и 15 лет, постоянно игнорировал требования судебного исполнителя. Мужчина знал, что судебные акты являются обязательными для всех граждан страны и подлежат неукоснительному исполнению в полном объеме, однако игнорировал на протяжении нескольких лет.

    «Сейчас мужчина состоит на пробационном контроле. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Также подучетному разъяснено, что о необходимости трудоустройства на работу, и в случае отсутствия постоянной работы осужденный подлежит привлечению к принудительному труду в местах, определяемых акиматом в количестве 100 часов. В случае невыплаты алиментов мужчине грозит реальное тюремное заключение», – сказала инспектор Левобережного района службы пробации Улабек Жайбек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область МВД РК
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