Более 4 млн тенге задолжал своим детям житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 4 млн тенге задолжал своим детям житель ВКО. Его приговорили к году ограничения свободы за неуплату алиментов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz .

В 2018 году с родителя были взысканы алименты на содержание несовершеннолетней дочери и сына в размере 1/3 части от всех видов заработка. На протяжении пяти лет отец детей не оплачивал алиментные обязательства на содержание детей.

Он свыше пяти лет уклонялся от обязанностей по содержанию своих детей 12 и 15 лет, постоянно игнорировал требования судебного исполнителя. Мужчина знал, что судебные акты являются обязательными для всех граждан страны и подлежат неукоснительному исполнению в полном объеме, однако игнорировал на протяжении нескольких лет.

«Сейчас мужчина состоит на пробационном контроле. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Также подучетному разъяснено, что о необходимости трудоустройства на работу, и в случае отсутствия постоянной работы осужденный подлежит привлечению к принудительному труду в местах, определяемых акиматом в количестве 100 часов. В случае невыплаты алиментов мужчине грозит реальное тюремное заключение», – сказала инспектор Левобережного района службы пробации Улабек Жайбек.



