Более 4 млн тенге алиментов задолжал отец своей дочери в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Неплательщик алиментов из областного центра задолжал 14-летней дочери 4 320 250 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В августе сотрудники миграционной службы объявили в розыск 36-летнего гражданина, который с февраля 2021 года уклонялся от уплаты алиментов.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы в короткий срок установили местонахождение неплательщика алиментов. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители», – сообщил временно исполняющий обязанности начальника УМС Ринат Шкибаев.

С начала года департаментом полиции ВКО установлено более 100 неплательщиков алиментов.



