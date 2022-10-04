Более 4 млн нарушений ПДД пресекают ежегодно в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства внутренних дел, ежегодно в Казахстане полиция пресекает более 4 млн нарушений Правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня функционирует 17 041 автоматическая камера фиксации нарушений ПДД. Они доказали свою эффективность в повышении водительской дисциплины. Ими фиксируются 50% всех нарушений ПДД, а в Астане и Шымкенте этот показатель составляет порядка 70%. Однако в масштабах страны их количества крайне недостаточно», - сказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

Он добавил, что в Северо-Казахстанской области имеется всего 43 камеры фиксации. Не превышают 100 единиц они в Павлодарской, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Всего же ежегодно полиция пресекает более 4 млн нарушений ПДД.

«Особую опасность представляют злостные нарушители, которые неоднократно, умышленно нарушают ПДД. Так, более 70 тысяч водителей нарушили ПДД от 6 до 150 раз. Именно они несут угрозу для других участников дорожного движения, - сообщил глава ведомства.

Сейчас МВД в 6 городах - Астане, Алматы, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Атырау и Туркестане - используется программа «Қорғау». Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо систематически нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы.

«Раньше для этого требовалось останавливать все автомашины и проверять документы. Сейчас система, анализируя данные уличных камер, сама отправит сообщение на планшет ближайшего полицейского, что рядом находится «опасный» водитель. Таким образом, полиция моментально реагирует на грубое нарушение ПДД», - подчеркнул М. Ахметжанов.

Глава ведомства также добавил, что с ее помощью уже выявлено 604 факта использования подложных номеров. Установлено 1 600 водителей, лишенных водительских прав. Изъято 2 400 госномеров, на штрафстоянку водворено 8 000 автомашин. Министр предложил акимам регионов ускорить внедрение необходимых систем во всех крупных населенных пунктах, так как это позволит повысить культуру дорожного движения и обеспечить принцип неотвратимости наказания.