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    Более 4 млн кв. метров жилья ввели в Казахстане с начала года

    16 Мая 2023, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь-апрель текущего года введено более 4,3 млн кв. метров жилья, что на 19,9% больше показателя соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава МНЭ отметил, что объем выполненных строительных работ увеличился на 15,4%.

    Положительная динамика зафиксирована во всех регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Абайской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.

    «Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в городах Алматы, Шымкент и Астана, а также в Алматинской области», - уточнил Алибек Куантыров.

    Он также сообщил, что в сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 3,6%.

    Положительный рост производства в отрасли зафиксирован во всех регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская и Западно-Казахстанская области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Строительство
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