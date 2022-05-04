Более 4 млн казахстанцев ревакцинировались от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы данные по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

На 4 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 486 266 человек, вторым компонентом – 9 247 835 человек. Ревакцинировано – 4 003 639 граждан.

Ранее сообщалось, что лечение от КВИ продолжают получать 1 594 казахстанца.