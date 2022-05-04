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    09:46, 04 Май 2022 | GMT +6

    Более 4 млн казахстанцев ревакцинировались от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы данные по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    На 4 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 486 266 человек, вторым компонентом – 9 247 835 человек. Ревакцинировано – 4 003 639 граждан.

    Ранее сообщалось, что лечение от КВИ продолжают получать 1 594 казахстанца.


    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Здравоохранение Главная
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