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Более 4 млн га предстоит убрать аграриям СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Августа 2023, 19:00
Более 4 млн га предстоит убрать аграриям СКО Фото: пресс-служба управления сельского хозяйства

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области официально стартовала уборочная кампания. Традиционный День поля перед началом страды в этом году провели в Тайыншинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления сельского хозяйства, более 300 аграриев региона и соседних областей собрались на полях ТОО «Астык Стем». Труженики поля обсудили актуальные вопросы нынешней уборочной кампании.

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«В этом году общая площадь посевов составила 4,5 млн га. Для обеспечения продовольственной безопасности и насыщения внутреннего рынка социально значимыми продуктами увеличены площади гречихи в 2,5 раза, картофеля - 1,5 раза. В рамках диверсификации посевы чечевицы увеличили с 66 до 115,3 тысячи га, подсолнечника - со 119 до 131 тысячи га, горчицы - с 8,7 до 13 тысяч га. В целях повышения плодородия в почву внесено 174,5 тысячи тонн минеральных удобрений на площади около 2,3 млн га. Проведена обработка паров в два следа на площади 558,2 тысячи га», - проинформировали в пресс-службе.

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Оптимальные сроки для завершения уборочной кампании – две-три недели. Урожай ожидают на уровне среднемноголетних значений - 14-16 ц/га.

Ранее в управлении сообщали о начале уборки озимых культур.

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Северо-Казахстанская область   Сельское хозяйство  
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