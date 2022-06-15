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    Более 4 млн 720 тыс. человек ревакцинированы против КВИ в Казахстане

    15 Июня 2022, 09:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    По состоянию на 15 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 515 тыс. 881 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 294 тыс. 229 человек. Ревакцинированы – 4 млн 728 тыс. 908 человек.

    Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получают 160 казахстанцев.

    Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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