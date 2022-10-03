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    Более 4,7 тысячи га сельхозземель выдали с нарушениями в СКО

    3 Октября 2022, 17:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в суд подали 18 исковых заявлений о признании недействительными договоров об аренде земельных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по управлению земельными ресурсами на заседании общественного совета, более 4,7 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения предоставлены с нарушением законодательства.

    «10 исков удовлетворены, в одном отказано, еще семь находятся на рассмотрении. По области возвращено неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на общей площади 142,3 тыс. га. В том числе пашни 15,3 тыс. га, пастбищ - 114,5 тыс. га», - проинформировал руководитель департамента Бакитжан Бекиш.

    Он добавил, что с начала года по землям сельхозназначения провели 88 проверок на общей площади 445 тыс. га. Выявили 67 нарушений на площади 317,5 тыс. га.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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