Более 4,5 тысячи выпускников приняли участие в молодежной практике в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в этом году планируется направить на молодежную практику 6 500 человек. По состоянию на 1 августа на 1 360 предприятий направлен 4 571 человек, в том числе 800 молодых людей завершили практику (70,3%), а 117 трудоустроены на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В 2019 году на 1 858 предприятий региона было принято 6 783 человека. Из них 6 637 успешно прошли практику, 2 274 трудоустроены на постоянную работу с помощью данной программы.

В целом проект молодежной практики разработан специально для обретения выпускниками организаций образования первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности). Безработные, не старше 29 лет, направляются на молодежную практику в течение 3 лет после окончания обучения.

Выпускники вузов проходят молодежную практику 6 месяцев. Соответственно ежемесячно выплачивается заработная плата. Для участия в молодежной практике необходимо зарегистрироваться в центрах занятости населения в качестве безработного.