Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 4,5 тысячи выпускников приняли участие в молодежной практике в Туркестанской области

    25 Августа 2020, 12:04

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в этом году планируется направить на молодежную практику 6 500 человек. По состоянию на 1 августа на 1 360 предприятий направлен 4 571 человек, в том числе 800 молодых людей завершили практику (70,3%), а 117 трудоустроены на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В 2019 году на 1 858 предприятий региона было принято 6 783 человека. Из них 6 637 успешно прошли практику, 2 274 трудоустроены на постоянную работу с помощью данной программы.

    В целом проект молодежной практики разработан специально для обретения выпускниками организаций образования первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности). Безработные, не старше 29 лет, направляются на молодежную практику в течение 3 лет после окончания обучения.

    Выпускники вузов проходят молодежную практику 6 месяцев. Соответственно ежемесячно выплачивается заработная плата. Для участия в молодежной практике необходимо зарегистрироваться в центрах занятости населения в качестве безработного.

    Автор:

    Туркестанская область Занятость Общество Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам