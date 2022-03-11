Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 4,5 тысяч рабочих мест создано в Жанаозене за год

    11 Марта 2022, 09:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 4,5 тысяч рабочих мест создано в Жанаозене за последний год. Об этом сообщил аким города Жанаозена Максат Ибагаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Из 4565 рабочих мест 342 созданы в сфере промышленности, 79 – в образовании, 49 - в строительстве. 64 человека заняты в сфере транспорта и складирования, оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом авто и мотоциклов занялись 79 жанаозенцев и т.д.

    По словам акима, в городе в 2021 году насчитывалось 1812 безработных, в том числе 750 молодых людей. Это 42 процента от общего числа.

    «В целях обеспечения постоянной занятости в соответствии с аутстаффингом, согласованным с акиматом области, трудоустроены 1 708 безработных. Из них в акционерное общество «Озенмунайгаз» 435 человек, в аутстаффинг – 460, в государственное коммунальное предприятие «Озенвест» - 813 человек. С марта 2021 года успешно реализуется проект «Я работаю», - рассказал Максат Ибагаров.

    Напомним, более четырех тысяч новых рабочих мест создано в Мангистауской области.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Занятость Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам