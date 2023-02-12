Более 4,5 тысяч дымовых датчиков бесплатно установили в домах жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за нынешний отопительный период установили свыше 1,2 тысячи датчиков газа и дыма. На днях такой прибор спас жизнь 72-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, за последние три года по области бесплатно установили в домах социально уязвимых слоев населения свыше 4,5 тысячи датчиков. Часть из них реагирует на появление дыма в доме, часть – угарного газа.

Неделю назад в селе Чистополье района им. Г.Мусрепова дымовой датчик спас жизнь 72-летнего мужчины. Пенсионер проживал один. Когда загорелись конструкции вблизи печи, мужчина спал. Разбудил его датчик. Комната уже была в дыму. Больной мужчина не смог идти, пополз к веранде. Там его нашел спасатель Азамат Кожахметов. В тот день он был не на службе. Густой дым заметил, когда проезжал мимо дома пенсионера. Вытащил пострадавшего на улицу, соседи принесли теплые вещи, закутали пожилого мужчину до приезда скорой помощи.

«В прошлом году в домах жителей района установили 472 датчика. В основном это одиноко проживающие граждане, инвалиды, многодетные семьи. При превышении концентрации дыма до опасных значений датчики начинают издавать пронзительный звук. Спящий человек не чувствует дыма и угарного газа. Он засыпает от отсутствия кислорода в воздухе. И не просыпается. Датчик же способен разбудить любого», - отметил начальник отдела по ЧС района им. Г.Мусрепова Санат Мукашев.

Спасатели напомнили, что датчики есть в свободной продаже в интернет-магазинах или реализующих охранную сигнализацию.

Фото пресс-службы департамента по ЧС СКО