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    • Более 4,5 тыс. новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано на Филиппинах

    12 Августа 2022 10:31

    МАНИЛА. КАЗИНФОРМ – Власти Филиппин сообщили о регистрации в четверг 4533 новых случаев заражения коронавирусом, 27 пациентов скончались от осложнений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    Только в столичном регионе Манилы зарегистрировано 1226 новых случаев заражения COVID-19.

    По сообщению Министерства здравоохранения, число инфицированных в стране возросло до 37 962 больных. Общее число умерших от вируса достигло 60 916 человек.

    15 января 2022 года на Филиппинах был отмечен самый высокий показатель заболевания коронавирусом за один день – 39 004 случаев.

    В стране с населением около 110 млн человек полностью вакцинировано свыше 71,5 млн человек.

    В целом число подтвержденных случаев коронавируса в странах Юго-Восточной Азии достигло 3 818 480 человек.


    Фото: insauga.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Коронавирус в мире #Мировые новости
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