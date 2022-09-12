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    Более 4,5 тыс. камер видеонаблюдения выведено в ЦОУ Караганды

    12 Сентября 2022, 13:09

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области активно реализуется национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». В рамках проекта в Караганде в городской центр оперативного управления выведено 4588 камер видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В реализации национального проекта «Технологический рывок за счёт цифровизации, науки и инноваций» в Карагандинской области в этом году планируется установить 2280 новых камер видеонаблюдения. Таким образом власти региона намерены усилить безопасность граждан.

    Как сообщил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Рустам Байжанов, сегодня на территории Караганды выведено в ЦОУ 4588 камер видеонаблюдения.

    В подъездах домов областного центра установлено 1550 камер.

    В регионе действуют проекты «Облачное видеонаблюдение» и «Безопасный город». На перекрестках Караганды в режиме реального времени нарушения ПДД фиксируют 10 аппаратно-программных комплексов.

    В Караганде также имеются терминалы экстренной связи, которыми может воспользоваться любой гражданин.

    Все сотрудники полиции обеспечены планшетами. В области планируется дополнительная закупка для обновления оборудования.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Борьба с преступностью Безопасность
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