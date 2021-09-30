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    Более 4,5 млн тенге за сообщения о фактах коррупции получили жители ВКО

    30 Сентября 2021, 14:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители ВКО были поощрены на сумму более 4,5 млн тенге за сообщения о фактах коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    В последние годы в Казахстане наблюдается активная деятельность в борьбе с коррупцией. Граждане, сообщившие о факте коррупции или оказывающие содействие в борьбе с ней иным образом, могут быть поощрены денежным вознаграждением. С прошлого года в стране была введена новая дифференцированная система поощрения.

    Подробно об этом рассказала в ходе брифинга руководитель проектного офиса «Шығыс - Адалдық алаңы» Маржан Бахыт.

    По её словам, в настоящее время за сообщение о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причинённого ущерба не превышает 1000 МРП, вознаграждение в зависимости от тяжести преступления составляет от 30 до 100 МРП. За сообщение о факте коррупции с ущербом более 1000 МРП вознаграждение составляет 10 процентов, но не более 4000 МРП.

    «Например, если размер взятки или причинённого ущерба 50 млн тенге, то лицо, сообщившее о факте коррупции, после приговора суда получит 5 млн тенге. При этом ранее максимальный размер поощрения не превышал 100 расчётных показателей», – отметила Маржан Бахыт.

    Всего с начала текущего года в Восточном Казахстане поощрены шесть граждан, сообщившие в областную Антикоррупционную службу о фактах коррупции. Общая сумма поощрения составила более 4,5 млн тенге. При этом максимальный размер вознаграждения в текущем году составил 4 млн тенге, минимальный – 138 900 тенге.

    Необходимо отметить, что поощрение лиц, сообщивших о фактах коррупции, а также иным образом оказывающих содействие в этом, является действенным механизмом по противодействию коррупции. Защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется в соответствии с нормами Закона РК «О противодействии коррупции». При этом лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства. Информация о таком человеке является государственным секретом.

    «Мы призываем жителей Восточного Казахстана проявлять активную гражданскую позицию и при столкновении с фактами коррупции сообщать об этом. Ведь только так всем обществом мы сможем искоренить эту социальную проблему», – обратилась к восточноказахстанцам Маржан Бахыт.

    Сообщить о факте коррупции можно, позвонив в Call-центр по номеру 1424, либо в дежурную часть Антикоррупционной службы ВКО по номеру 8 (7232) 29-88-88.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Коррупция Общество
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