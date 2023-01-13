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    Более 4,5 млн тенге отдал астанчанин за несуществующее авто

    13 Января 2023, 15:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4,6 млн тенге отдал астанчанин за несуществующее авто, разыгрываемое в конкурсе. С заявлением об интернет-мошенничестве в полицию обратились жители столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе расследования сотрудниками отдела криминальной полиции Сарыаркинского района были установлены два злоумышленника в возрасте 23-х и 24-х лет.

    Получив доступ к клиентской базе интернет-магазина, молодые люди, представившись сотрудниками, обзвонили клиентов и сообщили им о выигрыше авто. Но чтобы получить его необходимо внести определенную сумму в качестве взноса. Потерпевшие отправляли денежные средства в размере от 700 тысяч тенге до более 4 млн тенге. Но на самом деле участников акции ждал неприятный сюрприз: никакого розыгрыша авто не было.

    Одной из их жертв стал житель столицы, который отправил 4 млн 650 тысяч тенге. Мошенники подозреваются по 14 фактам совершения интернет-мошенничеств. «Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания департамента полиции города Астаны. Проводится расследование по статье 190 УК РК. Также устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы», – сказал начальник управления криминальной полиции Дастан Калиев.
    Астана Борьба с преступностью МВД РК
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