Более 4,2 тысяч жалоб ежегодно поступает от предпринимателей в нацпалату

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров рассказал о поступающих в нацпалату жалобах от предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нацпалату в год поступает порядка 4,2 тысяч обращений. Обращения касаются различных сфер. Если изучать статистику жалоб предпринимателей в суды, то в основном имеют место вопросы по уголовным преследованиям, вовлечению в орбиту уголовного преследования, а также проблемы в сферах налогов, земельных отношений, строительства и архитектуры», - сказал Ербол Устемиров в кулуарах Генпрокуратуры, перед началом встречи бизнеса с органами прокуратуры.

Он привел пример. «В основном с органами уголовного преследования предприниматели сталкиваются касательно неуплаты налогов, много вопросов в сфере госзакупок. Когда уполномоченные госорганы начинают проверять (закупки - прим. авт.) в госструктурах, соответственно, там затрагиваются интересы предпринимателей, потому что это они поставляли товары, предоставляли услуги, либо проводили работы», - добавил спикер.