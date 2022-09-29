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    Более 4,2 тысяч жалоб ежегодно поступает от предпринимателей в нацпалату

    29 Сентября 2022, 10:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров рассказал о поступающих в нацпалату жалобах от предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нацпалату в год поступает порядка 4,2 тысяч обращений. Обращения касаются различных сфер. Если изучать статистику жалоб предпринимателей в суды, то в основном имеют место вопросы по уголовным преследованиям, вовлечению в орбиту уголовного преследования, а также проблемы в сферах налогов, земельных отношений, строительства и архитектуры», - сказал Ербол Устемиров в кулуарах Генпрокуратуры, перед началом встречи бизнеса с органами прокуратуры.

    Он привел пример. «В основном с органами уголовного преследования предприниматели сталкиваются касательно неуплаты налогов, много вопросов в сфере госзакупок. Когда уполномоченные госорганы начинают проверять (закупки - прим. авт.) в госструктурах, соответственно, там затрагиваются интересы предпринимателей, потому что это они поставляли товары, предоставляли услуги, либо проводили работы», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Генпрокуратура
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