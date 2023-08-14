Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.88 eur/kzt 496.72

    rub/kzt 4.81 cny/kzt 63.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Более 4 000 медалей завоевали спортсмены Астаны с начала года

    14 Августа 2023, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жилкибаев рассказал о достижениях спортсменов столицы на республиканских и международных соревнованиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первом полугодии 2023 года спортсмены сборной Астаны завоевали более 4 000 медалей различного достоинства. Только на чемпионатах Казахстана столичные атлеты заняли 3 000 призовых мест, завоевали 2 873 медали на первенствах республиканского уровня, 472 медали – на международных соревнованиях», – сообщил Самат Жилкибаев на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны

    Было отмечено, что в числе ярких спортивных достижений этого года – победа боксеров на чемпионате мира, первое место на чемпионате Азии по вольной и женской борьбе, второе и третье места на первенстве мира по боксу среди женщин. Успешными стали выступления атлетов столицы на первенстве мира по панкратиону, а также на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди юниоров ММА.

    Как отметил Самат Жилкибаев, первая половина года запомнилась яркими выступлениями параспортсменов. В Токио на международном турнире по паратанцам спортсмены из Астаны завоевали сразу четыре медали, получив путевку чемпионат мира в Италии. Всего в соревнованиях участвовали представители 18 стран. Мужская и женская сборные Казахстана по парадзюдо стали победителями командного чемпионата Азии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана спортсмены Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нарушения торговой надбавки на социально значимые товары выявляются в Астане
    Анонс наиболее важных событий в Астане 13 сентября
    В августе астанчане перечислили в ФМС 7,2 млрд тенге
    На 19 млн тенге «наплевали» жители Астаны
    Популярное
    1 Сорвали оборонный заказ - Минобороны Казахстана о тяжбах с отечественным производителем боевых машин
    2 Данияр Орынбасаров назначен замруководителя аппарата акима Атырауской области
    3 Елену Рыбакину «лишили» титулов «Большого шлема»
    4 Сколько стоит обучение в частных школах Павлодарской области
    5 Три автобусных маршрута в Астане изменили свое движение