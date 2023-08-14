Более 4 000 медалей завоевали спортсмены Астаны с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жилкибаев рассказал о достижениях спортсменов столицы на республиканских и международных соревнованиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первом полугодии 2023 года спортсмены сборной Астаны завоевали более 4 000 медалей различного достоинства. Только на чемпионатах Казахстана столичные атлеты заняли 3 000 призовых мест, завоевали 2 873 медали на первенствах республиканского уровня, 472 медали – на международных соревнованиях», – сообщил Самат Жилкибаев на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны

Было отмечено, что в числе ярких спортивных достижений этого года – победа боксеров на чемпионате мира, первое место на чемпионате Азии по вольной и женской борьбе, второе и третье места на первенстве мира по боксу среди женщин. Успешными стали выступления атлетов столицы на первенстве мира по панкратиону, а также на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди юниоров ММА.

Как отметил Самат Жилкибаев, первая половина года запомнилась яркими выступлениями параспортсменов. В Токио на международном турнире по паратанцам спортсмены из Астаны завоевали сразу четыре медали, получив путевку чемпионат мира в Италии. Всего в соревнованиях участвовали представители 18 стран. Мужская и женская сборные Казахстана по парадзюдо стали победителями командного чемпионата Азии.