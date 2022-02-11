Более 380 миллиардов тенге инвестиций будет вложено в развитие Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Благодаря реализации инвестиционных проектов в экономику костанайского региона будет вложено порядка 380 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Также планируется создание более 1,7 тыс. постоянных рабочих мест.

Сегодня аким области провел очередное выездное рабочее совещание с инвесторами и государственными органами на территории Индустриальной зоны.

«Подобные мероприятия являются площадкой, где субъекты бизнеса озвучивают возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов проблемные вопросы. Задача как местного исполнительного органа - осуществить выработку совместных решений по оказанию инвесторам содействия для своевременного запуска новых производств»,- сообщили в пресс-службе.

В частности, стороны обсудили текущие вопросы строительства двух заводов по производству автокомпонентов, строящихся совместно с крупной российской компанией-производителем дизельных грузовых автомобилей и двигателей.

Также ведутся переговоры о реализации третьего проекта, направленного на локализацию будущего производства балок ведущих мостов грузовых автомобилей. При этом планируется строительство сервисного и транспортно-логистического центра грузовых автомобилей.

Как ранее было озвучено, планируется, что уже к 2023 году автопарк компании будет насчитывать 250 единиц техники, к 2025 году планируется увеличить до 1,5 тыс. грузовых автомобилей.

В ходе встречи были рассмотрены также проекты, реализуемые совместно с белорусским тракторным заводом. В текущем году планируется запустить завод по выпуску кабин для действующего производства тракторов.

Индустриальная зона в Костанае является инфраструктурной площадкой не только для внешних инвесторов, но и для отечественных субъектов бизнеса.

Так, начато строительство завода по производству коммерческой техники совместно с российской компанией. Прорабатывается реализация проекта, направленного на организацию штамповочного производства кузовов автомобилей.

«Данные инициативы благоприятно повлияют на развитие машиностроительного кластера региона. Благодаря перечисленным проектам в экономику региона будет вложено порядка 380 млрд. тенге, с созданием более 1,7 тыс. постоянных рабочих мест»,- подытожил в ходе встречи аким области Архимед Мухамбетов.