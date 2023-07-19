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    Более 380 человек заболели острой кишечной инфекцией в области Жетысу

    19 Июля 2023, 04:19

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу с начала года зарегистрировано 384 случая заражения острой кишечной инфекцией, из них 269 среди детей до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости на 37,1%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По драным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, пути передачи инфекции установлены в 77%, в том числе пищевой – 91,8%, из них 84,6% - через блюдо, приготовленное в домашних условиях, 11,8% - фрукты и ягоды, 3,2% - связанные с молочными продуктами и 0,4% - другие.

    «Основным фактором передачи инфекции является пища, приготовленная в домашних условиях, немытые фрукты и продукты, хранящиеся без холода, а также контактно-бытовые пути 8,1%, пути передачи в 23% не установлены», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.

    Сообщается, что преобладание заболеваемости среди детей до 14 лет, в том числе удельный вес детей до двух лет - свидетельствует о «группе риска».

    Острые кишечные инфекции - большая группа заболеваний, протекающих с признаками интоксикации и поражения желудочно-кишечного тракта. Возбудителями кишечных инфекций являются отдельные группы бактерий (шигеллы, сальмонеллы), условно-патогенные микробы, вирусы (ротавирусы, энтеровирусы и так далее). Источник инфекции – больной человек или носитель возбудителей острых кишечных инфекций.

    Факторами передачи могут являться пища, вода, предметы обихода, игрушки, в передаче некоторых инфекций имеют значение насекомые (мухи, тараканы). Заражению острыми кишечными инфекциями также способствуют антисанитарные условия жизни, несоблюдение правил личной гигиены, употребление продуктов питания, хранившихся или готовившихся с нарушением санитарных правил.

    Санврачи области призывают жителей соблюдать меры профилактики:

    - строго соблюдайте правила личной гигиены, тщательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи, перед едой, после посещения туалета, после прихода с улицы;

    - откажитесь от приобретения продуктов у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли, особенно остерегайтесь таких скоропортящихся продуктов, как готовые салаты, холодец, молочные продукты, колбасные изделия;

    - приобретая скоропортящиеся пищевые продукты, внимательно изучайте маркировку, обязательно обращая внимание на конечный срок их годности;

    - не переносите в одной сумке продукты, которые нуждаются в тепловой обработке и уже готовые к употреблению (мясо и кондитерские изделия, овощи и хлеб и т.д.);

    - скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, соблюдая температурный режим и сроки годности продуктов;

    - подвергайте продукты достаточной термической обработке;

    - приготовленную пищу необходимо держать при комнатной температуре не более двух часов;

    - фрукты, ягоды, овощи тщательно мойте под проточной водой, затем обдавайте кипятком;

    - пейте кипяченную или бутилированную воду;

    - контакт насекомых и грызунов с пищевыми продуктами не допустим.

    - при первых признаках заболевания немедленно обратитесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Здравоохранение Общество Жетысуская область
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