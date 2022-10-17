Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За лето в Казахстане узаконили свои отношения свыше 38 тыс. пар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Самым популярным месяцем у молодоженов в 2022 году стал август. Количество вступивших в брак в последний месяц лета составило 15,3 тыс. пар. За аналогичный период 2021 года в брак вступили более 39,7 тыс. пар.

В прошлом году пик свадеб пришелся на июль – более 14 тыс. пар.

По итогам летнего периода большее количество браков зарегистрировано в городах Алматы, Астана и Туркестанской области. В городской местности за прошедшее лето заключили брак 10,6 тыс. пар, в сельской – 4,6 тыс.



