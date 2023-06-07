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    Более 38 млрд тенге выделили на улучшение дорог в Кызылординской области

    7 Июня 2023, 14:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области реализуются масштабные проекты по улучшению дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам прошлого года 82% или 366 км автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем состоянии. В этом году доля таких дорог должна достигнуть 87 процентов. На эти цели в текущем году из республиканского и местного бюджетов выделено 38,1 млрд тенге. В планах предусмотреть дополнительные средства в течение года», - сказал Нурлыбек Налибаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Аким подчеркнул, что одним из актуальных проектов для региона является строительство автодороги «Кызылорда – Жезказган», находящейся под непосредственным контролем Президента Казахстана.

    «Протяженность дороги составляет 216 километров, в этом году планируется завершить строительство более 140 километров. Остальная часть будет полностью завершена до конца 2025 года», - заверил аким.

    Ранее сообщалось, что в области с начала года создано 19 тысяч новых рабочих мест, на реализацию бизнес-проектов было выделено 23 млрд тенге. Также аким рассказал о масштабных инвестиционных проектах, в том числе о расширении производства не стекольном заводе и строительстве горно-обогатительного комбината на месторождении «Шалкия».

    Автор:

    Анеля Касымова

    Кызылординская область Строительство Дороги
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