Более 38 млрд тенге будет выделено на развитие системы здравоохранения ВКО в 2022 году

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане главными задачами в развитии медицины стали обеспечение доступности высокотехнологичных медицинских услуг для населения, сохранение здоровья беременных женщин, укрепление здоровья детей, а также усиление кадрового потенциала. Только в этом году на эти цели из бюджета будет выделено 38,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу инфоцентра ВКО.

Начиная с 1998 года, каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Праздник даёт возможность выразить благодарность и признательность людям в белых халатах, настоящих профессионалов, верных своему призванию. Медиков Восточного Казахстана с профессиональным праздником поздравил глава региона Даниал Ахметов.

«В Восточном Казахстане работает большой и сплоченный коллектив профессиональных, влюбленных в свое дело врачей, среднего и младшего персонала. И праздник — это дань каждому из них, потому что именно они стоят на страже нашего здоровья, а иногда и жизни. В свою очередь мы делаем очень много для развития здравоохранения в ВКО: открываем совершенно новые уникальные медицинские центры и отделения, закупаем новейшее оборудование, обучаем и повышаем квалификацию врачей и медсестер. Все это дает пациентам доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. В 2020-2021 годах наши медики показали свой высокий профессионализм, оказавшись на передовой борьбы с коронавирусом, и, порой не жалея себя, они помогали людям, оказывая не только медицинскую, но и психологическую помощь и поддержку. Мы ценим труд каждого из вас, и в ваш праздник я хочу сказать пожелать всем работникам медицины беречь себя и своё здоровье!» – сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в поздравительной речи.

В ВКО успешно функционирует 700 медицинских учреждений различного типа. В государственной системе здравоохранения области работают 16 370 человек, в том числе 4 434 врачей и 11 936 представителей среднего медицинского персонала.

По информации управления здравоохранения области, в этом году на реализацию программы обучения и повышения квалификации медицинских кадров из областного бюджета выделено 840,2 млн тенге по таким приоритетным направлениям, как онкогематология, гематология, кардиология, акушерство и гинекология. С марта начато обучение 29 медицинских работников в ведущих клиниках Израиля, Германии.

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы медицинских учреждений области. На закуп 417 единиц современного медицинского оборудования выделено более 3,5 млн тенге. Будет проведен капитальный ремонт 36 объектов здравоохранения.

Все это стало возможным благодаря реализации Комплексной программы оснащения медицинской техникой и обучения медицинских кадров.



