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    Более 370 жалоб на госорганы поступило в Антикоррупционную службу от жителей СКО

    21 Октября 2020, 14:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Жители Северо-Казахстанской области жалуются в Антикоррупционную службу на местные исполнительные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя департамента по противодействию коррупции Ернара Баянгазина, из 374 поступивших в ведомство жалоб большая часть приходится на действия местных властей.

    «Важным и главным направлением деятельности госорганов остается защита прав граждан. Любой гражданин, обратившийся к госслужащему, имеет право на получение соответствующих услуг, предоставить их качественно и своевременно - наша обязанность. Неоднократные жалобы на несправедливость решений в какой-то сфере или отсутствие обратной связи со стороны госоргана свидетельствует о системных проблемах в конкретном госоргане или же районе нашей области», - отметил Е.Баянгазин.

    Департамент ежеквартально опрашивает население для определения уровня восприятия коррупции.

    «По итогам 9 месяцев 31% опрошенных считают, что уровень коррупции средний и 45% считают, что в государственных органах отсутствуют сотрудники, готовые воспользоваться своим служебным положением. Количество граждан, считающих уровень коррупции низким и даже нулевым, увеличилось на 10 %. Отрадно, что больше половины опрошенных считают своим долгом внести свой вклад в противодействие коррупции», - сказал Е.Баянгазин.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция
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