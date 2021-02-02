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      Северо-Казахстанская область

    Более 370 автомобилей из Армении зарегистрировали в СКО

    2 Февраля 2021, 19:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 374 владельца автомобилей, пригнанных из Армении, получили «желтые» номера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, из 374 автомобилей 112 были переоборудованы. Из Армении они приехали с правым рулем.

    «Для регистрации авто с правосторонним расположением рулевого управления необходимо переоборудовать их на левостороннее. Делать это нужно в строгом соответствии с процедурой. В настоящее время в области функционируют два испытательных центра, СКФ АО «НаЦЭкС» и ТОО «ПетроЭкспертиза», которые подтверждают безопасность эксплуатации переоборудованного автомобиля», - пояснил и.о. начальника управления административной полиции Булат Жексембинов.

    Полицейские напомнили, что процедуру регистрации автомобилей, ввезенных из Армении, продлили до 1 марта 2021 года. У владельцев остаётся ещё месяц, чтобы получить временные «жёлтые» номера. Для этого необходимо обратиться в СпецЦОН Петропавловска по адресу ул. Нефтепроводная, 7.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Армения Регионы
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