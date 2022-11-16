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    Более 364 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам в этом году

    16 Ноября 2022, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев этого года казахстанцам выплачено более 364 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. В октябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,3 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 8,4 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По состоянию на 1 ноября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 530,8 тысячи человек, по случаю потери кормильца – 171,7 тысячи человек.

    Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

    На 1 ноября 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 53 364 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 48 877 тенге.
    Минтруда РК Общество
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