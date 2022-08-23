Более 362 тыс. тонн зерна имеется в резервном запасе Продкорпорации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У Продкорпорации уже имеется резервный запас зерна в объеме 362,8 тыс. тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году Продкорпорацией осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, благодаря которому законтрактован объем поставки зерна в ресурсы Продкорпорации в объеме 1 137,3 тыс. тонн, для чего было выделено 80 млрд. тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

При этом, как сообщил министр, у Продкорпорации уже имеется резервный запас зерна в объеме 362,8 тыс. тонн.

«Указанные объемы зерна в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок в целях его стабилизации и обеспечения продбезопасности. Например, в текущем году ресурсами Продкорпорации осуществлен стабилизация цен на социальный хлеб. Мукомольным предприятиям по заявкам регионов при плане 256,8 тыс. тонн отгружено 204,9 тыс. тонн. Как мы видим, рост цен на пшеницу не сказался на цене социального хлеба», - пояснил Ербол Карашукеев.

Глава Минсельхоза добавил, что первоочередной задачей в настоящее время является осуществление сбора выращенного урожая без потерь, при этом необходимо учесть, что согласно прогнозу Казгидромета осенью в большей части республики осадки ожидаются в пределах нормы, на северо-востоке – больше нормы.