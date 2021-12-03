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    Более 360 тыс услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг в 2021 году

    3 Декабря 2021, 10:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года через Портал социальных услуг (далее – Портал) более 266 тыс лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации (далее – ТСР), более 6 тыс – услуги жестового языка, свыше 33 тыс – услуги индивидуального помощника, порядка 55 тыс – санаторно-курортное лечение. Также через Портал оформлено 212 тыс заказов на гарантированные социальные пакеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

    Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

    На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 795 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 157 поставщиков ТСР, более 15 тыс поставщиков услуг индивидуального помощника, 262 жестового языка, 79 санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.

    Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

    Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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