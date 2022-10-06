Более $360 млн инвестиций привлекут на развитие туризма на Каспии - Премьер-Министр РК

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На создание благоприятного туристского климата на казахстанском побережье Каспия планируется привлечь инвестиции на сумму более $360 млн. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе выступления на II Каспийском экономическом форуме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своей речи Алихан Смаилов призвал страны региона активизировать совместные шаги в сфере туризма: принять меры по запуску комбинированных туров, развитию круизного туризма и либерализации визово-миграционных режимов.

«Правительством Казахстана принимаются меры по созданию на побережье Каспия благоприятного туристского климата. До 2025 года планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более $360 млн», – отметил он.

Премьер-Министр добавил, что ключевым шагом для развития регионального туризма стала подготовка соответствующего соглашения между странами бассейна Каспийского моря.

«Предлагаем активизировать работу по его скорейшему подписанию», – призвал Алихан Смаилов.

Также немаловажную роль во взаимодействии стран региона, по мнению Премьер-Министра РК, играет вопрос экологии.

«Сохранение экологического баланса является важнейшей задачей для наших стран. Экологические проблемы моря связаны с истощением его биологических ресурсов, рисками серьезного загрязнения в результате добычи сырья и транспортировки грузов. В этой связи призываем поддержать возобновление деятельности Каспийской экологической программы», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также обозначил необходимость завершения работы над принятием общего протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом водно-биологических ресурсов Каспийского моря.

Ранее Премьер-Министр РК в ходе своего выступления на Форуме заявил, что порт «Актау» способен стать узловым элементом транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

«Это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Кроме того, есть потенциальные грузы из Индии в наше направление. Порт «Актау» может стать узловым на маршруте «Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия», - отметил Алихан Смаилов.

Также глава Правительства РК пригласил прикаспийские страны к участию в нефтегазохимических проектах.