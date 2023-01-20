Более 350 обращений поступило в Конституционный Суд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За более чем одну неделю в Конституционный Суд поступило более 350 обращений. С какими обращениями обращались граждане с момента начала работы Конституционного Суда - на этот вопрос ответил заместитель председателя Конституционного Суда РК Бакыт Нурмуханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КС.

«Анализ показывает, что поступившие обращения относятся к предмету регулирования разных отраслей права. Большинство граждан направляют обращения о несогласии с конкретными судебными решениями по уголовным, гражданским, административным делам. Они оспаривают примененные к ним наказания, их размер, решение об отказе на условно-досрочное освобождение, отказы в исках, возмещение морального вреда, размеры государственной пошлины и т.д.», - сообщил Бакыт Нурмуханов.

Заместитель председателя Конституционного Суда РК подчеркнул, что Конституционный Суд не имеет полномочий по даче правовой оценки решений судов. Конституционный Суд может рассматривать на соответствие Конституции законы, иные нормативные акты, на основе и с применением которых были вынесены эти судебные решения.

«Поэтому здесь необходимо чётко понимать, что, обращаясь в Конституционный Суд, гражданин может требовать проверки конституционности только закона и иного нормативного правового акта, а не судебного решения, на основе которого оно было вынесено», - отметил Бакыт Нурмуханов.

Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 5 ноября 2022 года публично подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Согласно изменениям, с 1 января 2023 года начал функционировать Конституционный Суд.

29 декабря Указом Главы государства Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда РК.

Также сообщалось, в каких случаях казахстанцы смогут обратиться в Конституционный Суд.

10 января 2023 г. Конституционный Суд рассмотрел первое обращение группы депутатов Парламента Республики о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан. Конституционный Суд постановил признать утратившим силу закон о Первом Президенте РК– Елбасы.



