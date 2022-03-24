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    Более 35 тысяч туристов посетили Туркестан на праздник Наурыз

    24 Марта 2022, 19:43

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В праздничные дни Наурыза Туркестан посетили около девяти тысяч туристов и 26 тысяч гостей со всего Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Для путешественников были организованы праздничные мероприятия.

    Для празднования Наурыза управление туризма Туркестанской области разработало план мероприятий.

    Акиматом Туркестана были организованы народные гуляния в парках города.

    На озере семейного торгово-развлекательного комплекса «Керуен сарай» прошли праздничные концерты.

    19 марта свою концертную программу представил Айкын Толепберген.

    20 марта состоялся концерт певца Дастана Оразбекова.

    В праздничных мероприятиях приняли участие казахстанские группы «Rise & Abudi», «Qali», «FM», дуэт Жанболат и Жазира, а также Кенжебек Жанабилов.

    Вместе с отечественными звездами на концерте выступил азербайджанский артист Амиль Гасаноглу.

    Концерты прошли под открытым небом и подарили публике хорошее весеннее настроение.

    Свою лепту в праздник внесли и артисты Туркестанской области.

    В праздничные дни был открыт экобазар.

    В парках «Жибек жолы» и «Жеңіс» состоялись народные гуляния, посвященные Наурызу.

    Состоялся Международный форум художников.

    В туркестанском театре драмы прошла постановка «Борте».

    Любители прекрасного смогли стать участниками фестиваля «Nauryz Open Air».

    Ожидается, что с приходом теплой погоды количество туристов, желающих посетить Туркестан, увеличится в разы.

    Для гостей и жителей духовной столицы открыты двери культурно-духовного комплекса, многочисленных зон отдыха, парков, отвечающие международным стандартам.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Туризм Наурыз Общество Туркестан
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