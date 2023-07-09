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    Более 35 тысяч обращений, касающихся работы банков и микрофинансовых организаций,  поступило от казахстанцев

    9 Июля 2023, 19:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году от казахстанцев поступило более 35 тыс. обращений, касающихся деятельности банков и организаций микрофинансового сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие данные содержатся в документе о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг, размещенном на портале открытых НПА.

    «В прошлом году Агентством по регулированию и развитию финансового рынка рассмотрено 35 337 обращений физических и юридических лиц. А в 2021 году таких обращений было 42 925. 99% обращений потребителей приходится на сектор банков и небанковских организаций. Анализ показывает, что основными обращениями в банковской и микрофинансовой сфере являются прощение банковских займов и микрокредитов, их пересмотр и разъяснение норм нормативно-правовых актов. В результате исследования будут выявлены такие проблемы, как неправильный расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика, скрытые комиссии, превышение предельного значения ставки вознаграждения и годовой эффективной ставки вознаграждения, оформление фиктивных потребительских кредитов», - отмечено в документе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Экономика
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