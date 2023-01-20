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    Более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Караганде

    20 Января 2023, 16:18

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Cотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области совместно с сотрудниками департамента экономических расследований области изъяли более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейским поступила информация, что некие лица занимаются незаконной реализацией алкогольной продукции, подделкой и использованием акцизных марок и учетно-контрольных марок алкогольной продукции. При этом они незаконно используют товарный знак одного из ТОО, нарушают порядок и правила маркировки подакцизных товаров акцизными марками. Стражи порядка совместно с сотрудниками департамента экономических расследований области и с участием бойцов спецназа провели обыски по двум адресам. В итоге были изъяты более 35 тысяч бутылок различной алкогольной продукции, которые экспертами опознаны как контрафакт с поддельными учетно-контрольными марками.

    Кроме того, изъяты семь рулонов самоклеющихся акцизных марок – в каждом рулоне - тысяча наклеек. Задержаны семеро подозреваемых – пятеро мужчин в возрасте от 28 до 57 лет и две женщины 30 и 59 лет. Ведется досудебное расследование по статье 233 УК РК «Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и учетно-контрольных марок».

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область МВД РК
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