Более 35 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции собрали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с событиями в Турецкой Республике региональный фронт-офис волонтеров и общественный фонд «Творим добро вместе» при координаций Министерства информации и общественного развития РК и Национальной волонтерской сети 8 февраля объявил о сборе гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

На сегодняшний день собрано более 35 тонн гуманитарной помощи - макаронные изделия, одеяла, спальные мешки, термосы, памперсы, средства личной гигиены, новая зимняя одежда для взрослых и детей, пальто-куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие материалы.

15 февраля в 10:00 часов по адресу улица Карбышева 54, планируется погрузка и отправка гуманитарной помощи в Астану.

Как сообщалось ранее, казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции. В Кахраманмараше начали устанавливать первые юрты, которые в помощь Турции отправил Казахстан.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тысячу человек.



