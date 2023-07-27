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    Более 35 млн тенге собрали в помощь детям-сиротам в Семее

    27 Июля 2023, 09:02

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На средства от благотворительного балла обновлена материально-техническая база КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Семей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города..

    В рамках праздничного мероприятия было собрано более 35 миллионов тенге в помощь центрам поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в области Абай. Эти средства пошли на укрепление материально-технической базы центров.

    В частности, в КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Семей» управления образования области Абай на приобретение дезинфекционной камеры, бытовой техники, посуды и мягкой мебели выделено 10 миллионов тенге. 20 июля 2023 года оборудование и мебель были полностью доставлены.

    Кухонной техникой были оснащены 4 комнаты центра. Именно здесь дети могут научиться основным навыкам приготовления еды. Также была приобретена необходимая мебель для комнаты отдыха.

    На сегодняшний день в Центре поддержки находятся 79 воспитанников.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Благотворительность Семей Дети
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