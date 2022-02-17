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    Более 35 миллиардов тенге направят на ремонт дорог Алматинской области

    17 Февраля 2022, 15:35

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в этом году планируется отремонтировать 454,9 км дорог. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Серик Самуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что на эти цели выделены средства на общую сумму 35,5 миллиардов тенге (из республиканского бюджета – 4,5 млрд тенге, из национального фонда – 11,4 млрд тенге, из местного бюджета – 19,6 млрд тенге). Из них:

    - На строительство и реконструкцию 21,9 км автомобильной дороги – 12,9 млрд тенге;

    - На капитальный ремонт 41,7 км автомобильной дороги и 5 мостов – 3,4 млрд тенге;

    - На средний ремонт 257,8 км автомобильной дороги – 10,0 млрд тенге;

    - На текущий ремонт, содержание и на ремонт 133,5 км автодорог маршрутным методом – 9,2 млн тенге.

    Также Серик Самуратов добавил, что в рамках развития туристического кластера Алматинской области ведется строительно-монтажные работы по реконструкции 102 км до озера Балхаш (Алматы - Усть-Каменогорск – Лепсы - Актогай, участок 0-110, Лепсы - озеро Балхаш 0-27 км). На эти цели из бюджета выделено 3,5 млрд тенге.

    Кроме того, ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ушарал. На 2021 год выделено – 4,8 млрд тенге (из национального фонда – 4,7 млрд, из местного бюджета - 58 млн тенге). Освоено 100%.

    По словам спикера, в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на автомобильных дорогах областного значения в 2021 году на ремонт 439 км автодорог областного значения выделено 27,8 млрд тенге и освоено 100%.

    - На строительство и реконструкцию 18,3 км автомобильной дороги – 8,8 млрд тенге;

    - На капитальный ремонт 30,3 км автомобильной дороги и 6 мостов – 3,8 млрд тенге;

    - На средний ремонт 219,5 км автомобильной дороги – 7,0 млрд тенге;

    - На текущий ремонт, содержание и на ремонт 170,9 км автодорог маршрутным методом – 8,2 млрд тенге.

    По состоянию на 1 января 2021 года доля автомобильных дорог областного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии составляла 84%, а к концу 2021 года данный показатель достиг 89%.

    Общая протяженность автомобильных дорог Алматинской области составляет 9633 км (республиканского значения - 2822 км, местного значения - 6811 км)

    Серик Самуратов ранее заявил, что до 1 января 2025 года доля автомобильных дорог областного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 95%. Он добавил, что за четыре года в области построят и отремонтируют более 1780 км дорог и 16 мостов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Инфраструктурные проекты Алматинская область Строительство Транспорт Регионы Казахстана Дороги
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