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    Более 340 тысяч госуслуг оказала миграционная служба Казахстана

    17 Августа 2023, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Управления миграционной службы ДП Астаны Ербол Махметов сообщил об оказанных органом в 2023 году государственных услугах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Указом Главы государства эффективность работы органов внутренних дел оценивается уровнем взаимодействия с гражданами. Это касается оказания населению государственных услуг, которых в УМС насчитывается 15 видов. По их качеству и своевременности оценивается работа каждого органа полиции и в целом МВД», - сказал Ербол Махметов на брифинге в департаменте.

    Основной акцент в оказании государственных услуг, по его словам, делается на их автоматизацию и перевод в электронную форму.

    «За 7 месяцев подразделениями миграционной службы столицы оказано 344 094 государственные услуги, в том числе непосредственно при обращении в подразделения миграционной службы - 11 129, через госкорпорацию - 197 291, через веб-портал «электронное правительство» - 106 873», - сообщил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МВД РК полиция
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