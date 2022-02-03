Более 340 тысяч доз вакцин от коронавируса поставлено в Туркестанскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую область поставлено более 90 000 доз вакцины QazVac и более 250 тысяч доз вакцины Sinopharm. Вакцинация в регионе продолжается в соответствии с планом. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Алтын Досанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

«На территории области функционируют 150 прививочных пунктов. По эпидемиологической ситуации наша область находится в «зеленой» зоне. За последние сутки выявлено 34 случая КВИ. В настоящее время ревакцинацию получили более 183 тысяч граждан. В целом за период пандемии выявлено 18 318 случаев КВИ. Также на сегодняшний день отобрано 1 220 325 проб ПЦР», - сказала Алтын Мейрамбаевна.В целом в Туркестанской области вакцинировано первым компонентом вакцины Pfizer 157 797 человек, вторым компонентом - 80 560 человек. В целях соблюдения мер предосторожности медицинские организации обеспечены резервными лекарственными средствами на два месяца.

