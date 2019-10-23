Более 340 млн тенге задолжали своим работникам жамбылские предприятия

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О задолженностях по заработной плате в Жамбылской области рассказали на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам исполняющего обязанности руководителя управления инспекции труда Жамбылской области Ернара Есиркепова, с начала этого года на 19-ти предприятиях решены вопросы задолженности по заработной плате перед 4 713 работниками, полностью погашена сумма задолженности в 730,1 млн. тенге.

«Текущая задолженность составляет 160,5 млн. тенге перед 1 350 работниками, - рассказал спикер. - Просроченные задолженности перед 3 360 работникам составляют 233,9 млн. тенге. При этом долги в 335,7 млн. тенге принадлежат обанкротившимся предприятиям, либо тем, к которым применена реабилитационная процедура. А 22 млн. тенге задолжали своим 144 работникам в ТОО «Жамбыл Недр» в Таласском районе. Еще в сентябре долги исчислялась цифрой 60,1 млн. тенге, однако в результате мер, принятых местной госинпекцией труда, погашено 38,1 млн. тенге».

Е. Есиркепов отметил, что в рамках цифровизации социально-трудовой сферы в регионе заключено порядка 58 тысяч трудовых договоров. «В соответствии с планом, утвержденным Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2019 год, необходимо было заключить на 1 247 предприятиях области 49 669 трудовых договоров. Фактически на сегодняшний день заключено на 1 420 предприятиях области, 57 921 трудовой договор, то есть план по девяти месяцам выполнен на 113,9%», - подчеркнул спикер.

С начала года инспекцией труда акимата Жамбылской области защищены права 1 602 работников на основании жалоб от физических и юридических лиц, поступивших в управление. «Поступило 780 заявлений за девять месяцев, - сказал спикер. - Это жалобы, касающиеся задолженности по заработной плате, расходов на командировки, компенсационные выплаты. Инспекторами труда проведено 143 проверки, выявлено 180 нарушений трудового законодательства. Внесено 77 предписаний и 19 предупреждений. Выписано 34 административных штрафа на общую сумму 5,2 млн. тенге. Из них погашено 4,6 млн. тенге. По двум предприятиям ведутся судебные процессы».