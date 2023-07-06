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    Более 330 семей-дольщиков получили ключи от квартир в Астане

    6 Июля 2023, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил, что дольщики проблемного ЖК «Туран Сыганак» получили ключи от своих квартир, передает МИА «Казинформ».

    Строительство ЖК «Туран Сыганак» началось еще в 2014 году. Заветные ключи от квартир дольщики получили спустя 9 лет.

    «На момент принятия объекта строительство на некоторых блоках дома было на нулевом цикле. Была проделана большая системная работа. В канун дня столицы решили проблему более 330 семей-дольщиков! В данном доме, помимо всех жителей ЖК «Туран Сыганак», ключи также получили жители ряда других долгостроев. В текущем году завершим строительство более 30 ЖК-долгостроев. У каждого дома своя сложная история, но по каждому есть пошаговый план мероприятий. Таким образом, решим проблемы порядка 4 тысяч семей-дольщиков», - написал аким столицы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Акимат Жилье Видео долгострои
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