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    Более 33 тысяч вызовов обслужила скорая в Казахстане за 1 января

    3 Января 2023, 14:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В праздничные новогодние дни возрастает нагрузка на службу экстренной медицинской помощи. За сутки работы 1 января службой скорой медицинской помощи по Казахстану принято и отработано 33370 вызовов, что на 20% выше средней обращаемости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    При этом вызовы первой категории срочности (например поводы: боли в груди, шок, остановка дыхания и другие случаи) составляют 4%.

    На вторую категорию срочности приходится 23% вызовов, или 23 575. К этой категории относятся вызова с поводом: нарушение ритма сердца, атипичные боли или изолированная травма и другие.

    На вызова по третьей категории срочности бригады СМП выезжали более чем в 9,5 тысяч случаев (28%).
    Самую большую долю выездов составляет четвертая категория (обострение хронических заболеваний) - 45% вызовов.
    Минздрав РК
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