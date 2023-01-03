Более 33 тысяч вызовов обслужила скорая в Казахстане за 1 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В праздничные новогодние дни возрастает нагрузка на службу экстренной медицинской помощи. За сутки работы 1 января службой скорой медицинской помощи по Казахстану принято и отработано 33370 вызовов, что на 20% выше средней обращаемости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
При этом вызовы первой категории срочности (например поводы: боли в груди, шок, остановка дыхания и другие случаи) составляют 4%.
На вторую категорию срочности приходится 23% вызовов, или 23 575. К этой категории относятся вызова с поводом: нарушение ритма сердца, атипичные боли или изолированная травма и другие.
На вызова по третьей категории срочности бригады СМП выезжали более чем в 9,5 тысяч случаев (28%).
Самую большую долю выездов составляет четвертая категория (обострение хронических заболеваний) - 45% вызовов.