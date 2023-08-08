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    Более 33 тысяч казахстанцев получат господдержку в рамках внутренней миграции

    8 Августа 2023, 15:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О мерах по стимулированию внутренней мобильности рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, это делается для выравнивания демографических дисбалансов между трудоизбыточными и трудодефицитными регионами.

    «В целом, в текущем году по результатам реализации программ «Серпін», «Ауыл Аманаты», «Ауыл Ел бесігі», «С дипломом в село» более 33 тысяч человек получат меры государственной поддержки», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    Кроме того, внедрен новый инструмент - сертификат экономической мобильности, дающий право на финансовую помощь в размере 50% от стоимости жилья, но не более 4 млн тенге на новом месте, при наличии подтвержденного работодателем рабочего места.

    На сегодня сертификаты выданы 224 семьям.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК мигранты
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