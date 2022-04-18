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    Более 33 тыс. мест в общежитиях планируют подготовить для студентов

    18 Апреля 2022, 10:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект госзаказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях в 2022 году опубликован на сайте открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, в случае утверждения документа, КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева предстоит приготовить 370 мест, Казахскому национальному исследовательскому техническому университету имени К.И. Сатпаева – 550 мест, Казахстанскому инженерно-технологическому университету – 188 мест, Южно-Казахстанской медицинской академии – 250 мест.

    С полным списком можно ознакомиться на сайте открытых НПА.

    В данный момент документ находится на публичном обсуждении до 29 апреля 2022.

    В общей сложности планируется подготовить 33400 мест.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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