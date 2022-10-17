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    Более 327 млрд тенге выплачено в виде пособий по инвалидности и потере кормильца в РК

    17 Октября 2022, 13:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 9 месяцев текущего года казахстанцам выплачено более 327 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. В сентябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,8 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,2 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    По состоянию на 1 октября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 534,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 156 тыс. человек.

    Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

    На 1 октября2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 53 802 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 46 328тенге.
    Минтруда РК Общество Соцвыплаты
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