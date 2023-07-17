Более 327 млрд тенге инвестировано в экономику области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – По данным на июль текущего года, в экономику области Абай было инвестировано 327,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировало ведомство, ожидается, что к концу года объем инвестиций составит 351 млрд тенге. Доля города Семей составляет 36,5%.

«На сегодняшний день устойчивый рост наблюдается в производстве металлических руд (на 19,2%), пищевых продуктов (на 83,8%), других нерудных полезных ископаемых (на 13,0%), металлургии (на 7,9%), а также в производстве продукции химической промышленности (на 1,9%). Помимо этого, реализуется 15 инвестиционных проектов с созданием 981 нового рабочего места на 85,5 млрд тенге», - сообщили в акимате.

В обрабатывающей промышленности – реализуется 4 проекта на сумму 21,4 млрд тенге с созданием 885 рабочих мест. Три из них находятся в городе Семей. Стоимость - 14,6 млрд тенге. Будет создано 500 рабочих мест.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в области составило 48,3 тыс. единиц, 50,5% из них (24,4 тыс. шт.) принадлежит городу Семей. В целом трудоустроено около 93 тысяч человек. В рамках нацпроекта субсидировано 444 проекта на сумму 15,5 млрд тенге. Гарантии за 3,9 млрд тенге выданы по 340 проектам малого и среднего бизнеса», - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации поручения Главы государства в области Абай введены в эксплуатацию 4 школы. В городе Семей открылись 2 школы на 1500 мест.

Также сообщается, что Минздрав поддержал строительство университетской больницы на 800 коек. Ведутся переговоры по земельному участку и организации коммуникаций и механизмов финансирования.