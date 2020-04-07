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    Более 320 тысяч арестов отозвано с банковских счетов  физических лиц

    7 Апреля 2020, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – в Казахстане с 4 по 6 апреля т.г. органами государственных доходов отозвано более 320 тысяч арестов с банковских счетов ИП и лиц, занимающихся частной практикой, для возможности получения ими социального пособия в размере 42500 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

    В рамках исполнения поручения Главы государства на период действия чрезвычайного положения из Государственного фонда социального страхования начато перечисление ежемесячной социальной помощи лицам, лишившимся доходов, в связи с ведением чрезвычайного положения, в сумме 42500 тенге.

    В этой связи, территориальные ДГД в ручном режиме отменяют распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам и инкассовые распоряжения, вынесенные в отношении физических лиц, состоящих на регистрационном учете в качестве ИП и лиц, занимающихся частной практикой, за исключением отнесенных к высокой степени риска.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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